Просто бизнес? В отравлении лошадей в конном клубе подозревают конкурентов

Тишина в волжском конном клубе «У озера» — самая тревожная за его историю. Вместо привычного ржания и хруста сена — тихие стоны животных и приглушенные голоса людей, борющихся за жизнь пяти лошадей, получивших ожоги после того, как неизвестный в ночь на 6 декабря залил им в глотки едкую жидкость. Это уже второе нападение за год. Первое, в апреле, закончилось гибелью одного из коней. Ответственности тогда никто не понес. Теперь, по мнению сотрудников клуба, безнаказанность породила новую, изощренную жестокость. В ситуации разбирался «АиФ-Волгоград».
«Не может глотать».
Картина, которую наблюдают ветеринары и волонтеры, — сродни пытке. У самого молодого и активного коня по кличке Багет — самые страшные травмы.
Животное не может есть и пить уже несколько суток. Конь пытается схватить губами сено, но проглотить его не может — его останавливает жгучая боль. Багета пытаются кормить через зонд, делают обезболивающие уколы. Прогнозы ветеринаров осторожны: неизвестно, как пойдет заживление.
Рядом в деннике на капельницах конь Харлей. Его удалось напоить, он съел немного сена. Еще трое — Виват, Экватор и Нортон — также получили ожоги, но их состояние не такое тяжелое.
Знакомая фигура.
Преступление было спланировано и совершено четко и быстро. По словам хозяйки конюшни Ярославы Петренко, ночью злоумышленник успел обойти денники за восемь минут. Камеры наблюдения зафиксировали человека в маске. Его не остановило, что на территории клуба есть сторожевая собака — складывается впечатление, что она его знала.
Сотрудники клуба уверены: это тот же человек, что отравил двух лошадей весной. Тогда Ярослава гналась за ним на машине, но он скрылся. Теперь она узнала его по фигуре и характерной походке. На камеру попало: из денника Багета мужчина вышел, прихрамывая. Возможно, жеребец оказал сопротивление.
Предполагается, что отравитель сам имеет отношение к лошадям и даже катает на них детей. Мотив, по версии волонтеров, — банальная конкурентная борьба: клуб расположен в крайне привлекательном месте — у озера Круглое, фактически в черте города.
Бездействие как соучастие?
Самое тревожное в этой истории — отсутствие реакции на случившееся. В апреле руководство клуба передало правоохранителям данные о предполагаемом преступнике. Но виновный не был найден.
После второго нападения ситуация в клубе получила большой резонанс. В частности, о ней стало известно депутату Государственной думы Владимиру Бурматову, который пристально следит за тем, как обращаются в стране с животными. Он заверил, что нападавший будет наказан.
«По нашей линии будет проведена работа с региональными органами полиции и прокуратуры для того, чтобы дело было взято на особый контроль, и этот садист не ушел от ответственности», — подчеркнул первый зампредседателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.