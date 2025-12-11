Просто бизнес? В отравлении лошадей в конном клубе подозревают конкурентов

Тишина в волжском конном клубе «У озера» — самая тревожная за его историю. Вместо привычного ржания и хруста сена — тихие стоны животных и приглушенные голоса людей, борющихся за жизнь пяти лошадей, получивших ожоги после того, как неизвестный в ночь на 6 декабря залил им в глотки едкую жидкость. Это уже второе нападение за год. Первое, в апреле, закончилось гибелью одного из коней. Ответственности тогда никто не понес. Теперь, по мнению сотрудников клуба, безнаказанность породила новую, изощренную жестокость. В ситуации разбирался «АиФ-Волгоград».