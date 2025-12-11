В Самаре 84-летний мужчина устроил массовую аварию на Красноглинском шоссе

В Красноглинском районе Самары произошла массовая авария. 84-летний водитель потерял управление на Красноглинском шоссе, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
— ДТП произошло вечером в среду, 10 декабря. Водитель «MITSUBISHI OUTLANDER» ехал в направлении поселка Мехзавод. Во время движения он не обеспечил постоянный контроль за движением и столкнулся с «LADA Granta», в результате аварии иномарку отбросило на «FORD FIESTA», — отметили в сообщении.
В результате столкновения пострадал водитель «FORD FIESTA». Ему назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.