В Самаре 84-летний мужчина устроил массовую аварию на Красноглинском шоссе

— ДТП произошло вечером в среду, 10 декабря. Водитель «MITSUBISHI OUTLANDER» ехал в направлении поселка Мехзавод. Во время движения он не обеспечил постоянный контроль за движением и столкнулся с «LADA Granta», в результате аварии иномарку отбросило на «FORD FIESTA», — отметили в сообщении.