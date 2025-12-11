Пострадавшие при ЧП в пермском политехе работают на местном заводе

В четверг в министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили о ЧП в одном из учебных корпусов политехнического университета. Предварительно, во время лабораторных испытаний в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина. Погибли мужчина — руководитель завода (не сотрудник вуза), и его дочь, четверо пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Университет начал свою проверку.
«Пострадали три человека — представители одного из пермских предприятий, они не являются сотрудниками ПНИПУ (Пермского национального исследовательского политехнического университета — ред.): мужчины 64 и 37 лет, оба в стабильном состоянии, средней степени тяжести, еще один пострадавший от госпитализации отказался», — рассказали в вузе.
Ректор университета Антон Петроченков выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.