Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавшие при ЧП в пермском политехе работают на местном заводе

ПЕРМЬ, 11 дек — РИА Новости. Три человека, пострадавшие при ЧП в Пермском национальном исследовательском политехническом университете, работают на одном из местных предприятий, сообщили в пресс-службе вуза РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

В четверг в министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили о ЧП в одном из учебных корпусов политехнического университета. Предварительно, во время лабораторных испытаний в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина. Погибли мужчина — руководитель завода (не сотрудник вуза), и его дочь, четверо пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Университет начал свою проверку.

«Пострадали три человека — представители одного из пермских предприятий, они не являются сотрудниками ПНИПУ (Пермского национального исследовательского политехнического университета — ред.): мужчины 64 и 37 лет, оба в стабильном состоянии, средней степени тяжести, еще один пострадавший от госпитализации отказался», — рассказали в вузе.

Ректор университета Антон Петроченков выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.