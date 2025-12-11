Ругались, толкали спинки кресел и ударили пассажира: Двоих мужчин и женщину осудили за пьяный дебош в самолете Калининград — Петербург

Московский районный суд вынес приговор двоим мужчинам и женщине, которые стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве после пьяного дебоша в самолете Калининград — Петербург. Судя по всему, пассажиры продолжали отмечать Новый год, ведь инцидент произошел 5 января 2025 года. Правда, вместо добрых слов окружающим пришлось слушать нецензурную брань и громкие разговоры, мешавшие им уснуть. О подробностях сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.
— Демонстрируя особую дерзость и вседозволенность, Александр стал толкать и теребить спинку кресла впереди сидящего пассажира, создавая последнему неудобства, — рассказали в суде об одном из дебоширов.
При этом командир самолета и бортпроводники неоднократно просили буйную компанию успокоиться. Но все просьбы остались без внимания, а позже в отношении того самого Александра пришлось применить средство сдерживания. Однако его собутыльников Евгения и Элину это не утихомирило и они начали выяснять отношения с пассажирами. В результате один из них получил от мужчины не только оскорбления, но и удар по голове. Уже на заседании все фигуранты признали свою вину. Суд назначил двоим мужчинами наказание в виде лишения свободы на срок три года условно, женщине — два года условно.