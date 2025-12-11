Ругались, толкали спинки кресел и ударили пассажира: Двоих мужчин и женщину осудили за пьяный дебош в самолете Калининград — Петербург

При этом командир самолета и бортпроводники неоднократно просили буйную компанию успокоиться. Но все просьбы остались без внимания, а позже в отношении того самого Александра пришлось применить средство сдерживания. Однако его собутыльников Евгения и Элину это не утихомирило и они начали выяснять отношения с пассажирами. В результате один из них получил от мужчины не только оскорбления, но и удар по голове. Уже на заседании все фигуранты признали свою вину. Суд назначил двоим мужчинами наказание в виде лишения свободы на срок три года условно, женщине — два года условно.