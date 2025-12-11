Махинации с продажей лекарств и рецептами. В Быхове заведующая аптекой присвоила 95,7 тысячи рублей

Прокуратура области направила в суд уголовное дело по обвинению заведующей аптекой в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Из материалов дела следует, что в период с января 2020 года по декабрь 2024 года, являясь должностным лицом, умышленно скрывала реализацию белорусам лекарств за наличный расчет.