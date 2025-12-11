Махинации с продажей лекарств и рецептами. В Быхове заведующая аптекой присвоила 95,7 тысячи рублей

В Быхове заведующая аптекой присвоила 95,7 тысячи рублей из-за махинации с рецептами. Подробности озвучили в пресс-службе прокуратуры Могилевской области.
Прокуратура области направила в суд уголовное дело по обвинению заведующей аптекой в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Из материалов дела следует, что в период с января 2020 года по декабрь 2024 года, являясь должностным лицом, умышленно скрывала реализацию белорусам лекарств за наличный расчет.
Заведующая аптекой, не оформляя формируемые кассовым оборудованием чеки, вносила в информационную системы заведомо ложную информацию якобы о продаже лекарств бесплатно по рецептам врачей.
«На основании предоставленных в УЗ “Быховская центральная районная больница” сведений о выписке лекарств на льготных условиях из районного бюджета необоснованно перечислялись денежные средства на расчетный счет Могилевского РУП “Фармация”, — привели подробности в прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что сумма причиненного ущерба составила более 95,7 тысячи рублей. Фигурантка возместила его частично.
