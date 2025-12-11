Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Должник избил электрика в Волгограде и стал фигурантом уголовного дела

Житель Ворошиловского района набросился на проверяющего, который обнаружил незаконное подключение к электросети в его квартире.

Источник: Комсомольская правда

В Ворошиловском районе Волгограда проверка долгов за электричество закончилась нападением на сотрудника энергокомпании. Инцидент произошел утром 9 декабря в доме на улице Череповецкой, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Работник обнаружил, что 57-летний владелец одной из квартир, ранее отключенной за неуплату, самовольно подключился к сети. Когда обман вскрылся, мужчина набросился на проверяющего. Он нанес ему множественные удары руками и ногами, а также попытался столкнуть с лестницы.

Пострадавший сотрудник обратился в больницу и написал заявление в полицию. На место происшествия оперативно выезжала следственно-оперативная группа.

По итогам проверки дознаватели возбудили в отношении агрессивного жильца уголовное дело по статье «Побои» (ст. 116 УК РФ). Теперь ему грозит ответственность по закону за нападение на человека при исполнении служебных обязанностей.