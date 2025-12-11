Должник избил электрика в Волгограде и стал фигурантом уголовного дела

В Ворошиловском районе Волгограда проверка долгов за электричество закончилась нападением на сотрудника энергокомпании. Инцидент произошел утром 9 декабря в доме на улице Череповецкой, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
Работник обнаружил, что 57-летний владелец одной из квартир, ранее отключенной за неуплату, самовольно подключился к сети. Когда обман вскрылся, мужчина набросился на проверяющего. Он нанес ему множественные удары руками и ногами, а также попытался столкнуть с лестницы.
Пострадавший сотрудник обратился в больницу и написал заявление в полицию. На место происшествия оперативно выезжала следственно-оперативная группа.
По итогам проверки дознаватели возбудили в отношении агрессивного жильца уголовное дело по статье «Побои» (ст. 116 УК РФ). Теперь ему грозит ответственность по закону за нападение на человека при исполнении служебных обязанностей.