Воронежский подросток-курьер забрал у 6 пенсионеров более 2 млн рублей для мошенников

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело несовершеннолетнего, обвиняемого в мошенничестве в отношении пенсионеров.
В августе 2025 года 17-летний подросток, действуя в составе группы, занимавшейся мошенничеством, выступал курьером, забирая деньги у пожилых людей, которых обманывали по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Силовики зафиксировали шесть эпизодов, когда парень забирал деньги у пенсионеров.
— Потерпевшие отдали несовершеннолетнему более 2 млн рублей, которые он передал участникам мошеннической схемы, получив за свои действия денежное вознаграждение. Продолжается работа по выявлению всех участников преступной схемы, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.