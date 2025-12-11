Воронежский подросток-курьер забрал у 6 пенсионеров более 2 млн рублей для мошенников

В августе 2025 года 17-летний подросток, действуя в составе группы, занимавшейся мошенничеством, выступал курьером, забирая деньги у пожилых людей, которых обманывали по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Силовики зафиксировали шесть эпизодов, когда парень забирал деньги у пенсионеров.