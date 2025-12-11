Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежский подросток-курьер забрал у 6 пенсионеров более 2 млн рублей для мошенников

Будут судить подростка, который входил в группу мошенников, обманывавших воронежских пенсионеров.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело несовершеннолетнего, обвиняемого в мошенничестве в отношении пенсионеров.

В августе 2025 года 17-летний подросток, действуя в составе группы, занимавшейся мошенничеством, выступал курьером, забирая деньги у пожилых людей, которых обманывали по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Силовики зафиксировали шесть эпизодов, когда парень забирал деньги у пенсионеров.

— Потерпевшие отдали несовершеннолетнему более 2 млн рублей, которые он передал участникам мошеннической схемы, получив за свои действия денежное вознаграждение. Продолжается работа по выявлению всех участников преступной схемы, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.