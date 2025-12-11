Ричмонд
«Сосуды не выдержали, и кровь буквально пошла “рекой”». На рейсе из Хургады у девочки началось кровотечение из носа, которое долго не могли остановить

Девочка пережила сильное кровотечение из носа на рейсе из Хургады в Минск. Подробности пишет газета «Звязда» со ссылкой на TikTok.

У девочки, которая летела вместе с родителями в Минск из Хургады 9 декабря на рейсе Belavia B28214, началось сильное кровотечение из носа из-за высокой температуры, сухого воздуха в салоне и перепада давления. Сосуды не выдержали, и кровь буквально «рекой» пошла из носа. Остановить ее долго не удавалось.

Однако бортпроводник Людмила, у которой стаж работы составляет 13 лет, вместе с фельдшером Ларисой взяли ситуацию под свой контроль. Они использовали все доступные средства для того, чтобы облегчить состояние ребенка. Также они не позволили панике охватить салон.

Сложившаяся ситуация была осложнена и тем, что самолет пришлось уводить севернее от Москвы из-за залета БПЛА на российскую территорию. Время полета было увеличено примерно на полчаса.

Но все завершилось благополучно. После приземления в Минске девочка самостоятельно покинула самолет — ей не понадобилась госпитализация.

