В Черемхове задержали пособников телефонных аферистов

В Приангарье полиция задержала нескольких местных жителей, подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.
— Житель Черемхова откликнулся в мессенджере на объявление о «быстром заработке». Ему предложили обналичивать деньги, поступавшие на его же банковскую карту, за 1,5 тысячи рублей в час. После того как счет заблокировали из-за подозрительных операций, «работодатель» велел снять средства через банкомат и передать курьеру. Тут-то его и задержали оперативники, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Второй задержанный еще летом продал свою банковскую карту за 2 тысячи рублей для «операций с криптовалютой». Позже от него потребовали предоставить данные карты и отчитываться о движениях средств. В итоге его тоже вовлекли в схему и попросили забрать 40 тысяч рублей наличными.
Также полиция вышли на след студента из Иркутска, который искал банковские карты для обналичивания и получал за это 2% от сумм. Сейчас проводятся проверки для установления всех участников преступной схемы.
