В Черемхове задержали пособников телефонных аферистов

— Житель Черемхова откликнулся в мессенджере на объявление о «быстром заработке». Ему предложили обналичивать деньги, поступавшие на его же банковскую карту, за 1,5 тысячи рублей в час. После того как счет заблокировали из-за подозрительных операций, «работодатель» велел снять средства через банкомат и передать курьеру. Тут-то его и задержали оперативники, — рассказывают в пресс-службе ведомства.