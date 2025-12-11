В московских аэропортах задержали и отменили более 650 рейсов

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичном аэропорту «Шереметьево» около 12 ночи среды. Ближе к часу ночи четверга они были введены в московских аэропортах «Внуково» и «Домодедово», ближе к двум часам ночи — в подмосковном «Жуковском».