В московских аэропортах задержали и отменили более 650 рейсов

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Более 650 рейсов на прилет и вылет было отменено, отправлено на запасные аэродромы или задержано 11 декабря в аэропортах московского авиаузла на фоне действовавших несколько часов ограничений, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло воздушных гаваней.
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичном аэропорту «Шереметьево» около 12 ночи среды. Ближе к часу ночи четверга они были введены в московских аэропортах «Внуково» и «Домодедово», ближе к двум часам ночи — в подмосковном «Жуковском».
Об отмене ограничений в этих аэропортах было объявлено около 8 утра четверга. Утром ограничения были повторно введены во «Внуково» и «Домодедово». По состоянию на 13.10 ограничения во всех аэропортах московского авиаузла сняты.
Ряд авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», «Россия» и «Победа», объявили о корректировке расписания и возможных задержках и отменах рейсов в связи с введением ограничений.
Аэропорты отмечали, что ситуация в пассажирских терминалах спокойная, пассажирам задержанных оказываются услуги согласно Федеральным авиационным правилам.