Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Дзержинске

В Дзержинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. Об этом рассказали в Telegram-канале «Бокал прессека».

Источник: Telegram-канал "Бокал прессека"

Как сообщили в Профсоюзе работников здравоохранения Нижегородской области, вся выездная бригада получила травмы различной степени тяжести. У медработников зафиксированы ушибы и порезы, некоторым потребовалось хирургическое вмешательство для наложения швов.

В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в больнице скорой медицинской помощи города Дзержинска.

Председатель Профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области, Василий Приказнов, отметил, что пострадавшие сотрудники не являлись членами профсоюза. В связи с этим, они не имеют права на получение единовременной страховой выплаты в случае травмы или несчастного случая, произошедшего на рабочем месте.

Ранее появились подробности ДТП с мэром Реутова в Нижегородской области.