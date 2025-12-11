Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Дзержинске

Как сообщили в Профсоюзе работников здравоохранения Нижегородской области, вся выездная бригада получила травмы различной степени тяжести. У медработников зафиксированы ушибы и порезы, некоторым потребовалось хирургическое вмешательство для наложения швов.
В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в больнице скорой медицинской помощи города Дзержинска.
Председатель Профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области, Василий Приказнов, отметил, что пострадавшие сотрудники не являлись членами профсоюза. В связи с этим, они не имеют права на получение единовременной страховой выплаты в случае травмы или несчастного случая, произошедшего на рабочем месте.
