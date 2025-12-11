Пожарные и полиция перекрыли Правобережный рынок в Петербурге

Сотрудник МЧС сообщил корреспонденту «Идут следственные действия, работают пожарные дознаватели». Пожар в здании возник в среду. По данным городского управления МЧС, огонь охватил площадь около 1,5 тысячи квадратных метров. Спасатели обнаружили одного погибшего. Еще один мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.