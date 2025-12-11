Два ребенка в реанимации: 52 человека отравились в поезде в Алматы

«В связи с распространившейся информацией о случае отравления угарным газом по прибытии поезда на железнодорожный вокзал Алматы-2 сообщаем, что Национальный перевозчик не имеет отношения к данному инциденту. Поезд, в котором произошло отравление, не относится к АО “Пассажирские перевозки” и принадлежит частному перевозчику. Вагоны были предоставлены киностудии для проведения съемок».