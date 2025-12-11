Два ребенка в реанимации: 52 человека отравились в поезде в Алматы

Согласно официальному сообщению УОЗ за 11 декабря 2025 года, на место происшествия было направлено 13 бригад скорой медицинской помощи.
Всего пострадали 52 человека, в том числе дети.
«Всех пострадавших доставили в приемные покои стационаров для проведения обследования и оказания необходимой медицинской помощи. По результатам госпитализировано 10 детей, из них 2 находятся в отделении реанимации, остальные — в профильных отделениях».Пресс-служба УОЗ Алматы.
Остальные пациенты, как уточнили специалисты, после осмотра и оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства.
«Состояние госпитализированных пациентов находится под контролем врачей. Все они обеспечены необходимым объемом медицинской помощи», — заключили в ведомстве.
Ранее в социальных сетях стали распространять информацию о произошедшем инциденте. В рассылке было сказано, что на вокзале Алматы-2 отравились люди.
В пресс-службе АО «НК “Қазақстан темір жолы” сразу же сделали заявление:
«В связи с распространившейся информацией о случае отравления угарным газом по прибытии поезда на железнодорожный вокзал Алматы-2 сообщаем, что Национальный перевозчик не имеет отношения к данному инциденту. Поезд, в котором произошло отравление, не относится к АО “Пассажирские перевозки” и принадлежит частному перевозчику. Вагоны были предоставлены киностудии для проведения съемок».
Также сказано, что все обстоятельства происшествия выясняются компетентными органами.
