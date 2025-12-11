Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Добрая деревня» без добра: на Южном Урале суд остановил работу центра помощи из-за антисанитарии

В Челябинской области приостановлена работа центра «Добрая деревня».

Источник: прокуратура Челябинской области

В селе Хуторка Увельского района суд на 60 суток приостановил работу Автономной некоммерческой организации «Центр помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации “Добрая деревня”. Основанием стало требование прокуратуры, обнаружившей вопиющие нарушения в учреждении для пожилых и инвалидов.

Название центра резко контрастирует с реальными условиями содержания. По данным прокуратуры Челябинской области, в учреждении отсутствует элементарное медицинское обслуживание и не проводятся профилактические осмотры. Санитарная обстановка признана ненадлежащей: постельное белье не дезинфицируется, уборка некачественная. Питание организуется с грубейшими нарушениями: приготовление пищи ведется из «беспаспортных» продуктов, а в кухне нет принудительной вентиляции.

Прокуратура возбудила в отношении юрлица административные дела. Суд согласился с доводами надзорного органа и полностью остановил деятельность центра на два месяца.