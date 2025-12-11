«Добрая деревня» без добра: на Южном Урале суд остановил работу центра помощи из-за антисанитарии

Название центра резко контрастирует с реальными условиями содержания. По данным прокуратуры Челябинской области, в учреждении отсутствует элементарное медицинское обслуживание и не проводятся профилактические осмотры. Санитарная обстановка признана ненадлежащей: постельное белье не дезинфицируется, уборка некачественная. Питание организуется с грубейшими нарушениями: приготовление пищи ведется из «беспаспортных» продуктов, а в кухне нет принудительной вентиляции.