«Добрая деревня» без добра: на Южном Урале суд остановил работу центра помощи из-за антисанитарии

В селе Хуторка Увельского района суд на 60 суток приостановил работу Автономной некоммерческой организации «Центр помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации “Добрая деревня”. Основанием стало требование прокуратуры, обнаружившей вопиющие нарушения в учреждении для пожилых и инвалидов.
Название центра резко контрастирует с реальными условиями содержания. По данным прокуратуры Челябинской области, в учреждении отсутствует элементарное медицинское обслуживание и не проводятся профилактические осмотры. Санитарная обстановка признана ненадлежащей: постельное белье не дезинфицируется, уборка некачественная. Питание организуется с грубейшими нарушениями: приготовление пищи ведется из «беспаспортных» продуктов, а в кухне нет принудительной вентиляции.
Прокуратура возбудила в отношении юрлица административные дела. Суд согласился с доводами надзорного органа и полностью остановил деятельность центра на два месяца.