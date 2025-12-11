Стоматолог из Воронежской области вложила в лже-биржу 1,5 млн руб

Как рассказала 40-летняя женщина в полиции, она познакомилась в мессенджере с девушкой, которая предложила заработать на бирже. К разговору подключился «менеджер», объяснивший схему работы через виртуальный обменник. Чтобы «инвестировать», жительница Воронежской области продала автомобиль, перевела деньги на электронный кошелек, приобретая «валюту». А потом, по настоянию куратора, перевела еще средства на «биржевой счет». В итоге же получила «блокировку» вывода средств и требование повторного пополнения счета.