В Минске пенсионерка пойдет под суд из-за автомобиля, который ей мешал. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Во Фрунзенское РУВД поступила информация от жителя района, который сообщил про повреждение шин в автомобиле Nissan Primera. Сотрудники милиции смогли установить, что к данному инциденту причастна 61-летняя пенсионерка. Женщина шилом проколола четыре колеса у припаркованного во дворе авто, а затем ушла.
«Со слов фигурантки, машина мешала ей пройти, и так она решила проучить владельца», — сообщили в милиции.
В ГУВД отметили, что сейчас устанавливается сумма причиненного ущерба, который должна будет возместить минчанка. Заведено уголовное дело за хулиганство.
