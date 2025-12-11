В Минске пенсионерка пойдет под суд из-за автомобиля, который ей мешал

Во Фрунзенское РУВД поступила информация от жителя района, который сообщил про повреждение шин в автомобиле Nissan Primera. Сотрудники милиции смогли установить, что к данному инциденту причастна 61-летняя пенсионерка. Женщина шилом проколола четыре колеса у припаркованного во дворе авто, а затем ушла.