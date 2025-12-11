Ричмонд
В Минске пенсионерка пойдет под суд из-за автомобиля, который ей мешал

Пожилая минчанка попыталась проучить владельца авто, проколов шилом четыре шины.

Источник: Комсомольская правда

В Минске пенсионерка пойдет под суд из-за автомобиля, который ей мешал. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Во Фрунзенское РУВД поступила информация от жителя района, который сообщил про повреждение шин в автомобиле Nissan Primera. Сотрудники милиции смогли установить, что к данному инциденту причастна 61-летняя пенсионерка. Женщина шилом проколола четыре колеса у припаркованного во дворе авто, а затем ушла.

«Со слов фигурантки, машина мешала ей пройти, и так она решила проучить владельца», — сообщили в милиции.

В ГУВД отметили, что сейчас устанавливается сумма причиненного ущерба, который должна будет возместить минчанка. Заведено уголовное дело за хулиганство.

