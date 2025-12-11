В Самаре арестовали экс-сотрудника прокуратуры по делу об экстремизме

В октябре 2025 года в УФСБ России по Самарской области сообщали, что силовики вместе с сотрудниками регионального СУСК России выявили и пресекли противоправную деятельность трех лидеров «T.O.Y.S.»*. Было установлено, что ранее судимый за двойное убийство гражданин РФ 1991 года рождения вместе с двумя подельниками вербовал в ряды указанной экстремистской организации новых членов. Также они пропагандировали экстремистскую, в том числе нацистскую, символику, считают в региональном УФСБ России.