В Самаре арестовали экс-сотрудника прокуратуры по делу об экстремизме

«Бывший сотрудник прокуратуры Самарской области заключен под стражу до 27 декабря по делу, (возбужденному — ред.) по части 2 статьи 282.2 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана экстремистской — ред.)», — сказал собеседник агентства.
В региональном СУСК России отказались комментировать информацию об аресте бывшего сотрудника прокуратуры. В областной прокуратуре пока не прокомментировали РИА Новости данные об аресте.
В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о запрещенном в РФ экстремистском объединении футбольных фанатов «T.O.Y.S.»*.
В октябре 2025 года в УФСБ России по Самарской области сообщали, что силовики вместе с сотрудниками регионального СУСК России выявили и пресекли противоправную деятельность трех лидеров «T.O.Y.S.»*. Было установлено, что ранее судимый за двойное убийство гражданин РФ 1991 года рождения вместе с двумя подельниками вербовал в ряды указанной экстремистской организации новых членов. Также они пропагандировали экстремистскую, в том числе нацистскую, символику, считают в региональном УФСБ России.
Расследуется уголовное дело по факту склонения и вербовки тремя жителями города Самары и иных неустановленных лиц к участию в запрещенной на территории РФ экстремистской организации. Одному из фигурантов на момент совершения преступления было 17 лет. Двоим обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третьего обвиняемого отправили под домашний арест.
* запрещенная в России организация.