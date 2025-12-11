В Судаке школьники избили сверстника — мальчик в больнице с травмами

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму, информация о том, что группа подростков избила сверстника, появилась в соцсетях. Уточняется, что на ученика напали на территории школьного двора 17 ноября во время перемены. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами головы и тела.