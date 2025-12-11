В Судаке школьники избили сверстника — мальчик в больнице с травмами

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму, информация о том, что группа подростков избила сверстника, появилась в соцсетях. Уточняется, что на ученика напали на территории школьного двора 17 ноября во время перемены. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами головы и тела.
«Организована процессуальная проверка сведений, выявленных в ходе мониторинга соцмедиа, о применении группой подростков насилия в отношении несовершеннолетнего в одной из школ Судака», — говорится в сообщении.
В прокуратуре Крыма добавили, что участники конфликта уже установлены, обстоятельства выясняются.
«В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних», — уточнили в прокуратуре, добавив, что семьи школьников на профилактических учетах не состоят.