Житель Таганрога получил 8 лет колонии за покушение на убийство

Житель Таганрога получил 8 лет колонии строгого режима за покушение на убийство во время пьяной ссоры во дворе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
По данным СК, в июле 2024 года таганрожец в состоянии опьянения нарушал спокойствие во дворе одного из многоквартирных домов. Через некоторое время ему сделал замечание 32-летний мужчина, в ответ дебошир напал на своего оппонента с ножом.
Пострадавший не погиб только благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.
Хулиган сбежал с места преступления и после этого находился федеральном розыске. После задержания 39-летнего мужчину взяли под стражу, его осудили на основе доказательств следствия (ст. 30 УК РФ и ч.1 ст. 105 УК РФ).
Подпишись на нас в MAX и Telegram.