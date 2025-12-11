Ричмонд
Житель Таганрога получил 8 лет колонии за покушение на убийство

Таганрожец устроил дебош, а потом пытался убить мужчину во время дворовой ссоры.

Источник: Комсомольская правда

Житель Таганрога получил 8 лет колонии строгого режима за покушение на убийство во время пьяной ссоры во дворе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

По данным СК, в июле 2024 года таганрожец в состоянии опьянения нарушал спокойствие во дворе одного из многоквартирных домов. Через некоторое время ему сделал замечание 32-летний мужчина, в ответ дебошир напал на своего оппонента с ножом.

Пострадавший не погиб только благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

Хулиган сбежал с места преступления и после этого находился федеральном розыске. После задержания 39-летнего мужчину взяли под стражу, его осудили на основе доказательств следствия (ст. 30 УК РФ и ч.1 ст. 105 УК РФ).

