На Урале ребенка-инвалида обеспечили лекарством после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга помогла обеспечить жизненно важным препаратом несовершеннолетнего ребёнка с инвалидностью. В судебном порядке региональный Минздрав обязали предоставить мальчику необходимое лечение. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Поводом для вмешательства ведомства стало обращение матери. Её 14-летнему сыну в сентябре 2024 года был поставлен диагноз «гипофосфатемический рахит» и установлена инвалидность. Уже в октябре консилиум врачей официально признал, что ребёнок нуждается в длительном приёме специального лекарства. Однако необходимый препарат ему так и не предоставили.
— В связи с изложенным прокуратура направила в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга исковое заявление о возложении на региональное Министерство здравоохранения обязанности обеспечить несовершеннолетнего медикаментами, — уточнили в прокуратуре.
Суд, рассмотрев все материалы, полностью удовлетворил требования прокурора и обязал ведомство обеспечить мальчика лекарством.