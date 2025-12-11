На Урале ребенка-инвалида обеспечили лекарством после вмешательства прокуратуры

Поводом для вмешательства ведомства стало обращение матери. Её 14-летнему сыну в сентябре 2024 года был поставлен диагноз «гипофосфатемический рахит» и установлена инвалидность. Уже в октябре консилиум врачей официально признал, что ребёнок нуждается в длительном приёме специального лекарства. Однако необходимый препарат ему так и не предоставили.