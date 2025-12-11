Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале ребенка-инвалида обеспечили лекарством после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Екатеринбурга добилась через суд выдачи лекарства для ребёнка-инвалида.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга помогла обеспечить жизненно важным препаратом несовершеннолетнего ребёнка с инвалидностью. В судебном порядке региональный Минздрав обязали предоставить мальчику необходимое лечение. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Поводом для вмешательства ведомства стало обращение матери. Её 14-летнему сыну в сентябре 2024 года был поставлен диагноз «гипофосфатемический рахит» и установлена инвалидность. Уже в октябре консилиум врачей официально признал, что ребёнок нуждается в длительном приёме специального лекарства. Однако необходимый препарат ему так и не предоставили.

— В связи с изложенным прокуратура направила в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга исковое заявление о возложении на региональное Министерство здравоохранения обязанности обеспечить несовершеннолетнего медикаментами, — уточнили в прокуратуре.

Суд, рассмотрев все материалы, полностью удовлетворил требования прокурора и обязал ведомство обеспечить мальчика лекарством.