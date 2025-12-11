Преступный конвейер: как женщин заставляли «работать» в притонах Елабуги

Но и это не всё. Правоохранители вышли на след ещё троих подозреваемых — так называемых «диспетчеров». Эти люди, словно холодные операторы колл центра, принимали заказы от клиентов, превращая человеческие судьбы в товар. Их руки не держали нож и не сжимали кулаки, но вина не менее тяжела — они были звеном в цепи зла.