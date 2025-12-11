Преступный конвейер: как женщин заставляли «работать» в притонах Елабуги

Ужасающая история вскрылась в Елабужском районе: следственные органы разоблачили преступную группировку, годами наживавшуюся на торговле телами. Трое местных жителей обвиняются в организации проституции — и методы, которыми они действовали, леденят душу.
По данным следствия, корни зла уходят в 2017 год. Жительница Набережных Челнов организовала на территории Елабужского района настоящую сеть притонов — для «работы» использовались не только подпольные заведения, но и гостиницы. Её «бизнес» держался на страхе и насилии: двое сообщников выполняли роль «силовиков», принуждая женщин к проституции угрозами и физической силой.
Но и это не всё. Правоохранители вышли на след ещё троих подозреваемых — так называемых «диспетчеров». Эти люди, словно холодные операторы колл центра, принимали заказы от клиентов, превращая человеческие судьбы в товар. Их руки не держали нож и не сжимали кулаки, но вина не менее тяжела — они были звеном в цепи зла.
Следователи также возбудили уголовное дело против тех, кто по долгу службы должен был пресекать подобные преступления, но не сделал этого. Следственные органы ведут активную работу: проводятся обыски, допросы, собираются доказательства. В ближайшее время будет подано ходатайство в суд о заключении подозреваемых под стражу.