СК уточнил число пострадавших при ЧП в пермском политехе

В четверг в здании политехнического университета в Перми произошло ЧП. Во время лабораторных испытаний на гидродинамическом стенде произошло разрушение колеса турбины. По информации вуза, его фрагменты пробили защитные конструкции. В результате погибли мужчина — руководитель завода, изготовивший образец, и его 8-летняя дочь. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ведомство после инцидента проинформировало о четырех пострадавших.