СК уточнил число пострадавших при ЧП в пермском политехе

ПЕРМЬ, 11 дек — РИА Новости. Трое, а не четверо, пострадали при ЧП во время испытаний в здании пермского политеха, следует из уточненных данных СУСК РФ по Пермскому краю.

В четверг в здании политехнического университета в Перми произошло ЧП. Во время лабораторных испытаний на гидродинамическом стенде произошло разрушение колеса турбины. По информации вуза, его фрагменты пробили защитные конструкции. В результате погибли мужчина — руководитель завода, изготовивший образец, и его 8-летняя дочь. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ведомство после инцидента проинформировало о четырех пострадавших.

«Осколками детали были травмированы люди, которые находились в комнате управления. Пострадали пять человек, двое из которых скончались», — рассказали в ведомстве.

В управлении уточнили, что испытания частей оборудования проводились в арендованной юридическими лицами лаборатории сотрудниками организаций.

«По предварительным данным, деталь не выдержала нагрузки, произошло ее разрушение», — добавили в СУСК РФ.