В Самарской области 16 детей отравились угарным газом в 2025 году

В МЧС напоминают самарцам, что нужно регулярно проверять тягу газового оборудования, позаботиться о хорошей вентиляции. Если газовые приборы неисправны, использовать их нельзя! При запахе газа нужно сразу же звонить по номерам 112 или 104.