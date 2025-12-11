В Самарской области 16 детей отравились угарным газом в 2025 году

В 2025 году в Самарской области угарным газом отравились 16 детей. Статистикой поделились в региональном МЧС. Всего в нынешнем году было 26 случаев отравления. Пострадали 42 человека.
«Еще восемь человек, к сожалению, погибли», — прокомментировала пресс-служба МЧС Самарской области.
8 декабря в Тольятти угарным газом отравился 4-летний малыш, ему назначили амбулаторное лечение. 10 декабря в Самаре отравилась 25-летняя женщина, ее отправили в больницу для обследования.
В МЧС напоминают самарцам, что нужно регулярно проверять тягу газового оборудования, позаботиться о хорошей вентиляции. Если газовые приборы неисправны, использовать их нельзя! При запахе газа нужно сразу же звонить по номерам 112 или 104.