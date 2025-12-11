На Урале дочери погибшего участника СВО вернут 1 млн, похищенный мошенниками

В Екатеринбурге дочери погибшего участника специальной военной операции вернут 1 миллион рублей, похищенный мошенниками. После проверки прокуратуры выяснилось, что девушка под влиянием мошенников перевела на чужие счета более 2 миллионов рублей, полученных в связи с гибелью отца.