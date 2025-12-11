Арендатору земли у озера Круглое в Воронеже отказали в отмене возмещения ущерба

Гражданин М. (согласно картотеке суда, речь может идти об Александре Монакове) подал апелляционную жалобу, указав на нарушение своего права на ознакомление с материалами дела и заявляя о нахождении арендуемого участка вне границ охранной зоны. Однако суд посчитал, что у гражданина была возможность изучить информацию во время рассмотрения дела в первой инстанции, а данные о границах, включенных в реестр ЕГРН, не позволяют принять его сторону.