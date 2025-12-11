Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое крымчан пойдут под суд за разбой 11-летней давности

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости Крым. Трое жителей Крыма пойдут под суд за разбойное нападение на семью, совершенное 11 лет назад. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры республики.

Источник: © РИА Новости

По данным правоохранителей, в 2014 году пятеро фигурантов договорились совершить нападение на одну из семей в Советском районе. Скрыв лица под масками и вооружившись, злоумышленники проникли в жилой дом и избили потерпевших, причинив двоим из них открытые черепно-мозговые травмы.

«Подавив волю пострадавших к сопротивлению, злоумышленники связали их, после чего похитили имевшиеся в доме деньги, золотые изделия и иное имущество на общую сумму более 83 тысяч рублей, с которыми скрылись», — проинформировали в ведомстве.

Обвиняемые установлены. В отношении одного из них уголовное дело прекращено в связи со смертью, в отношении второго — выделено в отдельное производство. По остальным трем уголовное дело направлено в Советский районный суд.