«Помогите! Мы не знаем, куда ушел наш сынок»: 14-летний подросток бесследно исчез в Иркутске

14-летний Александр Каптуревских ушел из дома в неизвестном направлении. О своем маршруте он не оповестил родителей. Именно они в панике и обратились в полицию, когда сын перестал выходить на связь. Случилось ли что-то? Где он может находиться? Почему не выходит на связь? Остается только гадать и обзванивать друзей.