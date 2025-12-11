Ричмонд
«Помогите! Мы не знаем, куда ушел наш сынок»: 14-летний подросток бесследно исчез в Иркутске

В Иркутске начались поиски 14-летнего Александра Каптуревских.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

— Помогите! Мы не знаем, куда ушел наш сынок… — рассказывают обеспокоенные родители.

14-летний Александр Каптуревских ушел из дома в неизвестном направлении. О своем маршруте он не оповестил родителей. Именно они в панике и обратились в полицию, когда сын перестал выходить на связь. Случилось ли что-то? Где он может находиться? Почему не выходит на связь? Остается только гадать и обзванивать друзей.

В день исчезновения оперативники сразу же организовали поиски, к ним подключились и волонтеры. Известно, что парень может быть дезориентирован в пространстве и не знать местность. На вид Александру 15−16 лет, рост около 175 сантиметров, плотного телосложения, светлые кудрявые короткие волосы.

— В день пропажи был одет в темную куртку, темную вязаная шапка, штаны с лампасами белого цвета, на ногах были светлые демисезонные кроссовки, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.