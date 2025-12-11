Ричмонд
Взрыв газа произошел в жилом доме в городе Петров Вал, есть пострадавшие

11 декабря в городе Петров Вал в Волгоградской области, по предварительным данным, произошел взрыв газа. Пострадали четыре человека — трое взрослых и ребенок.

— По предварительной версии, инцидент связан с нарушениями при эксплуатации газового оборудования, — сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. — По данным, поступившим на текущий момент, есть четверо пострадавших — трое взрослых и один ребенок. Им оказывается вся необходимая помощь — все доставляются в медучреждения города Камышина.

По словам главы региона, ЧП служилось в МКД на улице Ленина. На месте сейчас находится глава муниципального образования, работают оперативные службы. Стоит также отметить, что возгорания нет.