Взрыв газа произошел в жилом доме в городе Петров Вал, есть пострадавшие

— По предварительной версии, инцидент связан с нарушениями при эксплуатации газового оборудования, — сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. — По данным, поступившим на текущий момент, есть четверо пострадавших — трое взрослых и один ребенок. Им оказывается вся необходимая помощь — все доставляются в медучреждения города Камышина.