В Волгоградской области четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

Взрыв прогремел около 14:45 в доме на улице Ленина в городе Петров Вал. Жильцы сообщили, что взрывной волной выбило окна во всём доме. В квартире, где произошёл инцидент, находились бабушка и внучка. Среди пострадавших — мужчина с ожогами груди и рук 2−3 степени, женщина с ожогами 90% тела, ещё одна женщина с ожогами и ребёнок. На месте работают спасатели и медики, продолжаются работы по разбору завалов.