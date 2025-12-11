Ричмонд
Коломойский: пытавшийся убить Миндича получил оружие в украинском посольстве

Предприниматель пояснил, что ранее эти украинцы обратились в посольство по вопросам своих документов, там их потом завербовали и поставили задачу по бизнесмену.

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Попытку покушения на бизнесмена Тимура Миндича осуществил в Израиле человек, получивший оружие в украинском посольстве. Об этом сообщил в зале суда предприниматель Игорь Коломойский. Трансляцию ведет телеканал ТСН.

«Из двух нападавших, их арестовали, один признался, что получил пистолет с глушителем в посольстве Украины. Я вам больше скажу: это был пистолет Макарова», — сказал он, пояснив, что ранее эти украинцы обратились в посольство по вопросам своих документов, там их потом завербовали и поставили задачу по Миндичу.

На вопрос, есть ли украинский след в попытке покушения на Миндича, Коломойский ответил: «Прямой, если человек получил в украинском посольстве оружие, которое потом у него изъяли». При этом он считает, что Владимир Зеленский не имеет к этому отношения, потому что «Зеленскому нужно, чтобы Миндич был жив-здоров».

В среду Коломойский выступил в суде с утверждением, что 28 ноября на Миндича была совершена попытка покушения, была ранена домработница, а сами «преступники были арестованы».

