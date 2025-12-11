В Институте археологии Крыма раскритиковали задержание Бутягина

«Предъявлять какие-то претензии Александру Михайловичу просто бессмысленно. Это абсолютно сфабрикованное политическое дело, которое не имеет ничего общего не только с наукой, но и нормальным человеческим общением ученых из разных стран. Мы имеем дело с настоящим правовым произволом и репрессиями», — сказал Майко.