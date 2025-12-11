В Институте археологии Крыма раскритиковали задержание Бутягина

Ранее сообщалось о задержании известного российского ученого, представителя Эрмитажа Александра Бутягина по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Как сообщили РИА Новости в Окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до 10 лет лишения свободы.
«Предъявлять какие-то претензии Александру Михайловичу просто бессмысленно. Это абсолютно сфабрикованное политическое дело, которое не имеет ничего общего не только с наукой, но и нормальным человеческим общением ученых из разных стран. Мы имеем дело с настоящим правовым произволом и репрессиями», — сказал Майко.
По его словам, Бутягин один из самых известных специалистов в России и за ее пределами, которые занимаются изучением античных памятников в Крыму.
«Александр Михайлович всегда проводил раскопки грамотно, а все находки сдавались в музейных фонд Крыма. Претензии к нему со стороны Украины могут быть только политически мотивированные», — уверен Майко.
Бутягин — автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж указано, что Бутягин — заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.