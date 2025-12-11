На Урале задержали мошенницу, которая обманывала туристов Краснодарского края

Как сообщается, аферистка размещала в интернете ложные объявления о сдаче недвижимости посуточно. Женщина брала с туристов предоплату, однако оставляла отдыхающих без денег и жилплощади. Общая сумма ущерба оценивается в 700 тысяч рублей.