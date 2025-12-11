Ричмонд
На Урале задержали мошенницу, которая обманывала туристов Краснодарского края

В Екатеринбурге задержали аферистку, находившуюся в федеральном розыске.

Источник: ГУФСИН по Свердловской области

Сотрудники оперативного управления свердловского ГУФСИН задержали в Екатеринбурге жительницу Анапы Краснодарского края. Женщина находилась в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

— Поводом для розыска стало решение суда Краснодарского края, который приговорил гражданку к уголовному наказанию за мошенничество, — уточнили в ведомстве.

Как сообщается, аферистка размещала в интернете ложные объявления о сдаче недвижимости посуточно. Женщина брала с туристов предоплату, однако оставляла отдыхающих без денег и жилплощади. Общая сумма ущерба оценивается в 700 тысяч рублей.