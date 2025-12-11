Ричмонд
Прокуратура попросила увеличить срок самарскому экс-министру строительства

САМАРА, 11 дек — РИА Новости. Прокуратура попросила Самарский областной суд увеличить до 7 лет срок в колонии бывшему региональному министру строительства Николаю Плаксину, который ранее получил 4 года заключения за превышение полномочий и служебный подлог, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

«В апелляционном представлении помощник прокурора Ленинского района города Самары… считает приговор несправедливым ввиду чрезмерной мягкости назначенного наказания. Просит приговор изменить… окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — озвучила судья апелляционную жалобу прокуратуры.

Защита попросила приговор отменить и оправдать Плаксина в связи с непричастностью к преступлению. Адвокат считает, что суд первой инстанции исказил показания нескольких свидетелей, не дал надлежащей оценки исследованным доказательствам и проявил предвзятость, проигнорировав доказательства непричастности Плаксина к преступлению.

Рассмотрение апелляций отложили на 23 декабря.

В июле 2025 года суд в Самаре приговорил Плаксина к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в превышении должностных полномочий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ) и служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК РФ).

Суд установил, что в 2021 году компания «Тет-а-тет “М” строила культурно-досуговые центры по нацпроекту “Культура” в поселках Тимашево и Глушицком стоимостью более 219 миллионов рублей. При этом фирма не завершила работы к установленной дате в декабре 2021 года. На объектах имелись многочисленные нарушения условий проектной документации, требований к защищенности и пожарной безопасности зданий. Несмотря на это, региональный минстрой разрешил ввести объекты в эксплуатацию и составил фиктивный отчет о достижении регионом целей, показателей и результатов федерального проекта.

По искам прокуратуры региона эксплуатация зданий была приостановлена и возобновлена после устранения нарушений. В результате сумма ущерба, включающего расходы муниципалитетов на содержание пустующих объектов и стоимость невыполненных строительно-монтажных работ, превысила 2,6 миллиона рублей.