Прокуратура попросила увеличить срок самарскому экс-министру строительства

Суд установил, что в 2021 году компания «Тет-а-тет “М” строила культурно-досуговые центры по нацпроекту “Культура” в поселках Тимашево и Глушицком стоимостью более 219 миллионов рублей. При этом фирма не завершила работы к установленной дате в декабре 2021 года. На объектах имелись многочисленные нарушения условий проектной документации, требований к защищенности и пожарной безопасности зданий. Несмотря на это, региональный минстрой разрешил ввести объекты в эксплуатацию и составил фиктивный отчет о достижении регионом целей, показателей и результатов федерального проекта.