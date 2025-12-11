Ричмонд
Районы-антилидеры по количеству ДТП определили в ГАИ Ростовской области

В ГАИ рассказали, в каких районах Ростова и области чаще всего происходят ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Самые аварийные районы Ростова-на-Дону и области назвали в полиции. Об этом в ответ на запрос «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.

— Антилидером по числу ДТП в области стал Ростов-на-Дону. Далее следуют Аксайский район со 155 авариями, Таганрог с 113 происшествиями, Неклиновский район с 102 случаями и Новочеркасск с 98 ДТП, — четко показывает самые проблемные территории статистика.

Внутри Ростова самыми аварийными стали Октябрьский район, где зарегистрировано 104 ДТП, Советский район с 101 случаем, Ворошиловский район с 99 происшествиями и Первомайский район с 95 авариями.

— Самым опасным временем суток оказался вечерний промежуток с 17 до 20 часов. Именно в эти часы происходит каждое пятое ДТП в регионе — всего 457 случаев, или 21 процент от общего числа, — уточнили в УГАИ по Ростовской области.

