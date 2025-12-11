На дорогах Ростовской области за десять месяцев в ДТП погибли 11 детей

За десять месяцев с начала 2025 года в Ростовской области в ДТП погибли 11 детей. Об этом в ответ на запрос «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.
— Всего за отчетный период на дорогах региона произошло 2171 дорожно-транспортное происшествие, — уточнили в Госавтоинспекции. — Из них с участием несовершеннолетних случились 294 аварии. Это на 1,7 процента меньше, чем годом ранее.
При этом число погибших детей снизилось более чем вдвое — на 52,2 процента, до 11 человек. Однако количество получивших ранения несовершеннолетних, к сожалению, выросло на 5.6 процента и достигло 339 человек.
— В общей сложности число погибших — и взрослых, и детей — сократилось на 22 процента и составило 32 человека, — добавили в ГАИ. — Количество раненых осталось практически на прежнем уровне — 792 человека.
