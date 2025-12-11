В Ростовской области выросло число смертельных ДТП с электросамокатами

—Три человека погибли, тогда как за аналогичный период прошлого года — ни одного, еще 84 получили ранения. В Ростове-на-Дону ситуация аналогична: 58 ДТП с СИМ, что на 75,8 процента больше. Здесь погиб один человек, пострадали 62.