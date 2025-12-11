В Ростовской области выросло число смертельных ДТП с электросамокатами

В Ростовской области выросло до трех количество смертельных ДТП с электросамокатами. Об этом в ответ на запрос «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ о Донскому региону.
В Госавтоинспекции отметили резкий рост аварийности с участием средств индивидуальной мобильности, прежде всего электросамокатов.
— По сравнению с прошлым годом количество таких ДТП в области почти удвоилось, увеличившись на 95,1 процента. Всего произошло 80 происшествий, — сообщили в ГАИ.
Именно в этих авариях с электросамокатами отмечается существенный рост числа погибших.
—Три человека погибли, тогда как за аналогичный период прошлого года — ни одного, еще 84 получили ранения. В Ростове-на-Дону ситуация аналогична: 58 ДТП с СИМ, что на 75,8 процента больше. Здесь погиб один человек, пострадали 62.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Читайте также.
На дорогах Ростовской области за десять месяцев в ДТП погибли 11 детей.