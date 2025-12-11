Ричмонд
В Ростове сократилось число погибших в ДТП, но стало больше раненых

Число погибших в ДТП в Ростове снизилось на 12 процентов, а количество раненых выросло.

Источник: Комсомольская правда

На дорогах Ростова-на-Дону снизилось число погибших в автоавариях людей, при этом выросло количество раненых. Об этом в ответ на запрос «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.

— В Ростове-на-Дону за десять месяцев с начала 2025 года зафиксировано 681 дорожно-транспортное происшествие. Это на 1,6 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, — прокомментировали в Госавтоинспекции. — Погибших стало меньше на 22 процента — 32 человека. При этом количество раненых выросло на 0,3 процента и достигло 792 человек.

Всего же, по данным ГАИ, за десять месяцев в регионе произошло 2171 дорожно-транспортное происшествие, что на 10% меньше, чем годом ранее. Число погибших в этих ДТП составило 370 человек, что на 12,7 процента ниже уровня 2024 года. Количество раненых также снизилось на 10,3 процента и составило 2606 человек.

