В Ростове сократилось число погибших в ДТП, но стало больше раненых

Всего же, по данным ГАИ, за десять месяцев в регионе произошло 2171 дорожно-транспортное происшествие, что на 10% меньше, чем годом ранее. Число погибших в этих ДТП составило 370 человек, что на 12,7 процента ниже уровня 2024 года. Количество раненых также снизилось на 10,3 процента и составило 2606 человек.