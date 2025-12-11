Два омских слесаря потеряли огромные деньги от действий мошенников

Крупную сумму под предлогом инвестирования на фондовой бирже перевел мошенникам 60-летний житель Советского округа, работающий слесарем. Пожилой омич вложил 600 тысяч рублей, в надежде быстрого обогащения от торговли акциями. Однако, ни своих вложений, ни обещанной прибыли он так и не получил. В тот же день на «удочку» мошенников «клюнул» еще один омский слесарь — 24-летний житель Центрального округа. Специалист коммунального хозяйства лишился 500 тысяч рублей, доверившись неизвестным по телефону. Началось все с информации о некой «налоговой проверке», а закончилось «безопасным» счетом, куда молодой омич и переслал все свои деньги.