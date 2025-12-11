Ричмонд
Жертвой взрыва в пермском политехе стал директор завода «Анкос»

Константин Солдатов погиб вместе со своей маленькой дочерью.

Источник: Комсомольская правда

При взрыве в лаборатории пермского политеха погиб 41-летний генеральный директор завода запорной арматуры «Анкос» Константин Солдатов. Также погибла и его 8-летняя дочь.

Вскоре после случившегося мы связались с руководителем отдела продаж завода Дмитрием Титовым, он сказал, что сейчас не готов говорить на эту тему и попросил перезвонить вечером, но и вечером сказал, что все же не будет ничего говорить на эту тему.

— Я не готов никакую информацию дать, — сказал Титов.

Остальные сотрудники предприятия также отказались от комментариев.

Напомним, 11 декабря в лаборатории аэрокосмического факультета на комплексе ППИ, на Академика Королева, 15, взорвался гидрадинамический стенд (установка для проведения экспериментов с оборудованием с имитацией разных нагрузок).

Во время испытаний произошло разрушение колеса турбины. Фрагменты колеса пробили защитные конструкции, убили двух и ранили троих человек. Двое мужчин 64 и 37 лет получили повреждения средней степени тяжести, сейчас они в больнице в стабильном состоянии, еще один пострадавший от госпитализации отказался. По неподтвержденной информации, третьей пострадавшей может быть супруга Константина Солдатова.