В Молдове заключенные получали деньги мошенническим путем

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Правоохранители в Молдове пресекли деятельность преступной группы, состоявшей из девяти задержанных в возрасте от 23 до 35 лет, подозреваемых в причастности как минимум к четырем случаям мошенничества, совершенным с использованием популярного мессенджера.