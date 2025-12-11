В Молдове заключенные получали деньги мошенническим путем

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Правоохранители в Молдове пресекли деятельность преступной группы, состоявшей из девяти задержанных в возрасте от 23 до 35 лет, подозреваемых в причастности как минимум к четырем случаям мошенничества, совершенным с использованием популярного мессенджера.
Заключенные, отбывавшие наказание, получили несанкционированный доступ к личным аккаунтам WhatsApp ряда граждан. Общий ущерб, причиненный пострадавшим, превышает 270 000 леев (13,7 тысячи евро).
По данным полиции, преступники связывались с родственниками жертв и запрашивали срочные денежные переводы, ссылаясь на вымышленные ситуации. Полученные суммы поступали на банковские карты, предоставленные находящимися на свободе сообщниками, и перераспределялись, чтобы скрыть незаконное происхождение денег.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в тюрьмах № 13 и 18. В ходе операций были изъяты незаконно использованные мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты и другие вещественные доказательства.
В настоящее время в отношении девяти задержанных ведется уголовное расследование. В случае признания виновными им грозит дополнительное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.