Лишился свободы на 12 лет омич, совершивший убийство в прямом эфире

В Омске суд вынес приговор по уголовному делу о причинении смерти местному жителю. За свою циничную жестокость 27-летний омич получил наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Областной суд вынес приговор 27-летнему омичу, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Преступление было совершено в ночь с 13 на 14 ноября 2024 года. В помещении одного из омских деревообрабатывающих цехов представший перед судом мужчина распивал спиртные напитки с двумя знакомыми. В результате возникшего конфликта один из знакомых (уголовное дело выделено в отдельное производство) начал наносить множественные удары руками и ногами, а также острым предметом, в область головы, тела, конечностей третьего приятеля.
Подсудимый же, используя свой мобильный телефон, снимал происходящее на видео и выкладывал его в одном из каналов мессенджера. Кроме того, сам наносил множество ударов ногами в область головы и тела последнего. С полученными телесными повреждениями потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где спустя две недели скончался от полученных телесных повреждений, не выходя из комы. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с запретом заниматься определенной деятельностью на 2 года. Также суд постановил взыскать с осужденного в пользу матери погибшего компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.
