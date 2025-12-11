Лишился свободы на 12 лет омич, совершивший убийство в прямом эфире

Подсудимый же, используя свой мобильный телефон, снимал происходящее на видео и выкладывал его в одном из каналов мессенджера. Кроме того, сам наносил множество ударов ногами в область головы и тела последнего. С полученными телесными повреждениями потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где спустя две недели скончался от полученных телесных повреждений, не выходя из комы. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с запретом заниматься определенной деятельностью на 2 года. Также суд постановил взыскать с осужденного в пользу матери погибшего компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.