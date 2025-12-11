В Ростове грабитель услужил полицейским и обронил паспорт, убегая с краденым золотом

— 26-летний местный житель, ранее судимый за кражу и грабеж, подошел в магазине к витрине с украшениями. Под видом выбора изделий он попросил продавца достать несколько золотых цепочек для примерки. Когда менеджер протянула ему специальный планшет с четырьмя цепями, злоумышленник резко выхватил его из рук и бросился бежать, — рассказали, как было дело, в донском главке.