Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове грабитель услужил полицейским и обронил паспорт, убегая с краденым золотом

Просчитался, но где?: В Ростове 26-летний грабитель так спешил убежать из магазина с золотом на 230 тысяч рублей, что выронил паспорт.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону незадачливый грабитель, укравший из магазина драгоценности на 230 тысяч рублей, сам помог полицейским найти его. Как объяснили в Главном управлении МВД по Ростовской области, покидая место преступления, он обронил свой паспорт.

К стражам порядка обратилась сотрудница одного из торговых центров города. Она сообщила о краже ювелирных изделий. В отделе полиции № 5 Управления МВД России по Ростову-на-Дону оперативно начали расследование и выяснили все детали.

— 26-летний местный житель, ранее судимый за кражу и грабеж, подошел в магазине к витрине с украшениями. Под видом выбора изделий он попросил продавца достать несколько золотых цепочек для примерки. Когда менеджер протянула ему специальный планшет с четырьмя цепями, злоумышленник резко выхватил его из рук и бросился бежать, — рассказали, как было дело, в донском главке.

Ущерб от его действий составил около 230 000 рублей. Однако, убегая, преступник не заметил, как выронил из кармана собственный паспорт. Именно этот документ стал ключевой уликой. В течение двух суток полицейские вычислили и задержали подозреваемого. Мужчина скрывался на даче у знакомого.

— Против него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», — добавили правоохранители. — Следственные действия продолжаются.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Читайте также.

Больше двух тысяч ДТП с начала года: Полиция назвала самые аварийные районы Ростова и области.