В Ростове грабитель услужил полицейским и обронил паспорт, убегая с краденым золотом

В Ростове-на-Дону незадачливый грабитель, укравший из магазина драгоценности на 230 тысяч рублей, сам помог полицейским найти его. Как объяснили в Главном управлении МВД по Ростовской области, покидая место преступления, он обронил свой паспорт.
К стражам порядка обратилась сотрудница одного из торговых центров города. Она сообщила о краже ювелирных изделий. В отделе полиции № 5 Управления МВД России по Ростову-на-Дону оперативно начали расследование и выяснили все детали.
— 26-летний местный житель, ранее судимый за кражу и грабеж, подошел в магазине к витрине с украшениями. Под видом выбора изделий он попросил продавца достать несколько золотых цепочек для примерки. Когда менеджер протянула ему специальный планшет с четырьмя цепями, злоумышленник резко выхватил его из рук и бросился бежать, — рассказали, как было дело, в донском главке.
Ущерб от его действий составил около 230 000 рублей. Однако, убегая, преступник не заметил, как выронил из кармана собственный паспорт. Именно этот документ стал ключевой уликой. В течение двух суток полицейские вычислили и задержали подозреваемого. Мужчина скрывался на даче у знакомого.
— Против него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», — добавили правоохранители. — Следственные действия продолжаются.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Читайте также.
Больше двух тысяч ДТП с начала года: Полиция назвала самые аварийные районы Ростова и области.