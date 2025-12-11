Мошенничество из-за решетки: В Молдове девять заключенных взламывали соцсети и выманивали деньги у родственников жертв

Столичная полиция выявила преступную группу из девяти осужденных, которые, отбывая наказание, организовали незаконный бизнес. Подозреваемые в возрасте от 23 до 35 лет, находясь в пенитенциарных учреждениях № 13 и № 18, использовали мобильные приложения для хищения денег у граждан. Общая сумма ущерба оценивается более чем в 270 000 леев.
Схема строилась на взломе аккаунтов в WhatsApp. Получив несанкционированный доступ к учетным записям, заключенные рассылали сообщения родственникам жертв с просьбой о срочном денежном переводе. Для вывода средств использовались банковские карты сообщников, находящихся на свободе, что позволяло скрывать конечных получателей денег и запутывать следы.
В ходе расследования правоохранительные органы провели обыски в камерах подозреваемых. При содействии администрации тюрем были обнаружены предметы, запрещенные к использованию в местах лишения свободы, но необходимые для реализации преступной схемы.
«В результате обысков были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, использовавшиеся незаконно, SIM-карты, банковские карты, черновые записи и другие объекты, имеющие доказательственное значение», — сообщили в полиции.
В настоящее время все девять фигурантов находятся под следствием по обвинению в мошенничестве. Если их вина будет доказана в суде, к их текущим срокам может добавиться наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Следствие продолжает работу по установлению других возможных эпизодов и возмещению ущерба потерпевшим.
