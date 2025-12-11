Уфимские гаишники остановили посреди ночи авто с двумя мутными мужчинами: содержимое багажника их немало удивило

По данным надзорного ведомства, в период с февраля 2024 по февраль этого года безработные мужчины ездили на автомобиле в темное время суток и искали в промышленной зоне города склады, ангары и помещения коммерческих организаций, не оборудованные системами охраны и видеонаблюдения. С помощью подручных инструментов злоумышленники взламывали двери и окна, после чего похищали оборудование, измерительные приборы, изделия из цветных металлов и другие ценности.