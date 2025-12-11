Ричмонд
Уфимские гаишники остановили посреди ночи авто с двумя мутными мужчинами: содержимое багажника их немало удивило

Двум жителям Уфы вынесли приговор за кражу цветных металлов.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе вынесли приговор двум мужчинам, их признали виновными в серии краж. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным надзорного ведомства, в период с февраля 2024 по февраль этого года безработные мужчины ездили на автомобиле в темное время суток и искали в промышленной зоне города склады, ангары и помещения коммерческих организаций, не оборудованные системами охраны и видеонаблюдения. С помощью подручных инструментов злоумышленники взламывали двери и окна, после чего похищали оборудование, измерительные приборы, изделия из цветных металлов и другие ценности.

После одной краж их остановили сотрудники ГАИ. При осмотре в багажнике у них обнаружили похищенный медный кабель длиной 70 метров. Общий ущерб от действий воров оценен в более чем 700 тысяч рублей.

Орджоникидзевский районный суд Уфы назначил одному из мужчин 3 года 8 месяцев принудительных работ, второму — 4,5 года колонии общего режима.

