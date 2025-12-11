Ричмонд
18-летняя девушка погибла в страшном ДТП со сгоревшим авто под Столбцами

В ДТП под Столбцами со сгоревшим авто Nissan погибла 18-летняя девушка.

Источник: Комсомольская правда

18-летняя девушка погибла в страшном ДТП со сгоревшим авто под Столбцами. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Неподалеку от деревни Заямное Столбцовского района 26 августа примерно в 23.00 случилось ДТП. В ГКСЭ отметили, что 27-летний житель Барановичей, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля BMW, врезался в попутный Nissan.

«В результате аварии 18-летняя пассажирка “Nissan” получила тяжкие телесные повреждения, а водитель — помимо телесных повреждений еще и множественные ожоги тела», — привели подробности в ведомстве.

В пресс-службе обратили внимание, что оба пострадавших в ДТП были доставлены в больницу, но спустя непродолжительное время 18-летняя девушка от полученных травм скончалась. Удалось установить, что после аварии Nissan загорелся.

В ДТП под Столбцами со сгоревшим авто Nissan погибла 18-летняя девушка. Фото: sudexpert.gov.by.

Эксперты установили, что очаг возгорания находился в задней части авто. А его причиной стало воспламенение паров бензина, который вытекал из разрушенного в дорожно-транспортном происшествии топливного бака. Вместе с тем в автомобиле Nissan случилась разгерметизация топливной и тормозной системы, что также способствовало возгоранию.

