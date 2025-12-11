18-летняя девушка погибла в страшном ДТП со сгоревшим авто под Столбцами

Эксперты установили, что очаг возгорания находился в задней части авто. А его причиной стало воспламенение паров бензина, который вытекал из разрушенного в дорожно-транспортном происшествии топливного бака. Вместе с тем в автомобиле Nissan случилась разгерметизация топливной и тормозной системы, что также способствовало возгоранию.