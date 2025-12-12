Романтик рухнул с 10-метровой елки в Петербурге, воруя звезду для любимой

Мужчина оказался в Елизаветинской больнице, упав с новогодней ели высотой около десяти метров. По его словам, он хотел снять звезду для любимой и не удержался на верхушке.
— Пациента доставили в отделение сочетанной травмы в тяжелом состоянии. У него диагностировали множественные повреждения конечностей, открытый перелом бедра и переломы лодыжек. Хирурги провели экстренную операцию и стабилизировали состояние, — рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.
Травматологи отмечают, что у пострадавшего выявлен тромбоз поврежденной ноги. Ему предстоит курс терапии, после которого планируется плановая операция по восстановлению костных структур. Врачи продолжают наблюдение.
Сейчас мужчина чувствует себя стабильнее. Медики называют его самым романтичным пациентом декабрьских праздников и надеются, что Новый год он все же встретит дома, рядом с женой и гораздо более безопасной домашней елкой.