Сервис доставки выплатит омичке 97 тысяч рублей за ДТП с курьером

Омичка потребовала компенсацию от популярного сервиса доставки. Курьер компании повредил машину женщины во время ДТП. Омский районный суд удовлетворил её иск.
Инцидент произошёл в пятницу, 7 июля, на улице Крупской. Иномарка Chery Tiggo 4 Pro, принадлежащая истцу, столкнулась с электровелосипедом, которым управлял курьер. На момент аварии на нём была фирменная сумка сервиса. Известно, что он тогда выполнял заказ по доставке.
«В результате ДТП у автомобиля были помяты передний бампер, капот, левое переднее крыло и дверь, разбита фара и левое зеркало», — уточнили в пресс-службе суда.
Сервис доставки признали ответчиком по делу и обязали возместить ущерб владелице автомобиля в размере 97 тысяч рублей. Отмечается, что решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.