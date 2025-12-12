Ричмонд
Сервис доставки выплатит омичке 97 тысяч рублей за ДТП с курьером

Курьер популярной компании повредил машину женщины, пока выполнял заказ.

Источник: Om1 Омск

Омичка потребовала компенсацию от популярного сервиса доставки. Курьер компании повредил машину женщины во время ДТП. Омский районный суд удовлетворил её иск.

Инцидент произошёл в пятницу, 7 июля, на улице Крупской. Иномарка Chery Tiggo 4 Pro, принадлежащая истцу, столкнулась с электровелосипедом, которым управлял курьер. На момент аварии на нём была фирменная сумка сервиса. Известно, что он тогда выполнял заказ по доставке.

«В результате ДТП у автомобиля были помяты передний бампер, капот, левое переднее крыло и дверь, разбита фара и левое зеркало», — уточнили в пресс-службе суда.

Сервис доставки признали ответчиком по делу и обязали возместить ущерб владелице автомобиля в размере 97 тысяч рублей. Отмечается, что решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.