Авто загорелось при ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области, образовался затор

Дорожный затор сковал трассу М-4 «Дон» в Ростовской области: На 1023-м километре произошло ДТП и загорелась машина.

Источник: Комсомольская правда

На федеральной трассе М-4 «Дон» на территории Ростовской области возник серьезный дорожный затор после ДТП и возгорания машины. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГАИ по региону.

— Авария произошла на 1023 километре автодороги в сторону Москвы. В результате столкновения одно из транспортных средств получило серьезные повреждения и загорелось, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

На месте работают сотрудники экстренных служб: полиция, пожарные и скорая помощь. Движение на участке полностью перекрыто. Образовалась многокилометровая пробка.

Дорожные инспекторы настоятельно рекомендуют водителям, направляющимся на север, выбирать альтернативные маршруты для объезда.

— Оптимальный путь лежит через города Новочеркасск и Шахты. Время работы на месте ликвидации последствий ДТП пока не уточняется. Автовладельцам советуют следить за обстановкой в навигаторах.

