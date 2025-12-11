В Ростове грузовик сбил насмерть пенсионера на проспекте Шолохова

В Ростове сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с погибшим пешеходом. Как сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по региону, под колеса грузовика попал пенсионер.
— Трагедия произошла накануне, 10 декабря, в 13:25, на проспекте Шолохова. На участке у дома № 312 45-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Вольво», сбил 75-летнего мужчину, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
По предварительной версии, 75-летний пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте, вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи.
— Полицейские опрашивают свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения и проводят все необходимые экспертизы, — добавили в ГАИ. — Госавтоинспекция Ростовской области в очередной раз призывает пешеходов соблюдать правила: переходить дорогу только в разрешенных местах, убедившись в собственной безопасности.
