В Ростове грузовик сбил насмерть пенсионера на проспекте Шолохова

— Полицейские опрашивают свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения и проводят все необходимые экспертизы, — добавили в ГАИ. — Госавтоинспекция Ростовской области в очередной раз призывает пешеходов соблюдать правила: переходить дорогу только в разрешенных местах, убедившись в собственной безопасности.