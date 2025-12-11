Ричмонд
В Киеве сообщили о гибели нацгвардейца при взрыве в Дарницком районе

Прокуратура Киева сообщила о гибели нацгвардейца и нескольких пострадавших после двух взрывов в Дарницком районе.

В результате взрыва в Дарницком районе Киева погиб военнослужащий национальной гвардии, сообщили в прокуратуре Киева. По данным ведомства, первый взрыв произошёл во время патрулирования территории двумя нацгвардейцами: один из них погиб, второй и охранник площадки.

Ранее сообщалось, что в украинских Сумах произошёл взрыв. Украинские СМИ также передавали о взрывах в Полтавской области. Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее Сергей Лебедев сообщил о ночном ударе по командному пункту и складу боеприпасов ВСУ в районе Ананьева в Одесской области, отметив, что «групповые взрывы» указывали на вторичное поражение. По его словам, были поражены также колонна и место сбора техники в районе Ширяево, а сам Ананьев он назвал важным узлом на трассе Киев — Одесса.