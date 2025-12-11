В Киеве сообщили о гибели нацгвардейца при взрыве в Дарницком районе

Ранее Сергей Лебедев сообщил о ночном ударе по командному пункту и складу боеприпасов ВСУ в районе Ананьева в Одесской области, отметив, что «групповые взрывы» указывали на вторичное поражение. По его словам, были поражены также колонна и место сбора техники в районе Ширяево, а сам Ананьев он назвал важным узлом на трассе Киев — Одесса.